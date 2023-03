Concorso Comune di Garbagnate Milanese: 4 Agenti Polizia Locale (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Comune di Garbagnate Milanese ha emesso un Bando di Concorso per l’assunzione di 4 Agenti di Polizia Locale, in categoria C. Viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Garbagnate Milanese: Concorso per 4 Agenti di Polizia Locale Per partecipare al Bando serve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, e nessuna pendenza penale. L’Agente di Polizia Locale si occupa del settore Ordine Pubblico e Sicurezza, pattuglia le strade, interviene in caso di incidenti o disordini, si accerta ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 20 marzo 2023) Ildiha emesso un Bando diper l’assunzione di 4di, in categoria C. Viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 4diPer partecipare al Bando serve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, e nessuna pendenza penale. L’Agente disi occupa del settore Ordine Pubblico e Sicurezza, pattuglia le strade, interviene in caso di incidenti o disordini, si accerta ...

