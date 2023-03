Concorso Asmel, assunzioni in 521 comuni campani: quattro sono sanniti (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiassunzioni nei 521 comuni campani con maxi Concorso Asmel 2023 Tra i profili anche quelli tecnici e specializzati per il PNRR (ANSA) – NAPOLI, 20 MAR – assunzioni smart nei comuni campani soci Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Dal 7 Marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei comuni (legge 113/2021). Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati. C’è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutinei 521con maxi2023 Tra i profili anche quelli tecnici e specializzati per il PNRR (ANSA) – NAPOLI, 20 MAR –smart neisoci, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Dal 7 Marzopubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei allenei(legge 113/2021). Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati. C’è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre ...

