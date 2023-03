Concerto di gala per il centenario della nascita di Maria Callas | lo speciale evento

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 marzo 2023) In arrivo unaserata per ildalladia Vicenza “L’emozione di quel suono… la sua voce che udivo per la prima volta giungeva attraverso i timpani fino ai nervi, alle cellule più segrete e reconditemente” è ciò che disse diil grande regista italiano Franco Zeffirelli. È con questo ricordo che Vicenza celebra. Nel, unmondiale destinato a caratterizzare la prossima stagione estiva, in programma il 9 settembre 2023 in Piazza dei Signori. DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza nell’ambito di ...