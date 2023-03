Concerti, streaming e vendite record. Il fenomeno Lazza non si ferma più (Di lunedì 20 marzo 2023) Il fenomeno Lazza non si ferma più. All'anagrafe si chiama Jacopo Lazzarini, ha 28 anni e, con soli tre album, ha già infranto una serie di record degni dei pesi massimi del music business. Il suo recente debutto al Festival di Sanremo gli ha fatto conquistare il secondo posto in finale dietro Marco Mengoni ma la sua «Cenere» ha avuto la spinta determinante del televoto e ora si sta prendendo ampie rivincite per vendite e ascolti radiofonici. Le chart Fimi e EarOne parlano chiaro. «Cenere» è primo in entrambe le classifiche e ha già sovvertito i valori di Sanremo. Spotify non è da meno: «Cenere» è il brano più amato e ascoltato anche sulla piattaforma streaming. Scritto da Jacopo Lazzarini, Davide Petrella, con le musiche di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilnon sipiù. All'anagrafe si chiama Jacoporini, ha 28 anni e, con soli tre album, ha già infranto una serie didegni dei pesi massimi del music business. Il suo recente debutto al Festival di Sanremo gli ha fatto conquistare il secondo posto in finale dietro Marco Mengoni ma la sua «Cenere» ha avuto la spinta determinante del televoto e ora si sta prendendo ampie rivincite pere ascolti radiofonici. Le chart Fimi e EarOne parlano chiaro. «Cenere» è primo in entrambe le classifiche e ha già sovvertito i valori di Sanremo. Spotify non è da meno: «Cenere» è il brano più amato e ascoltato anche sulla piattaforma. Scritto da Jacoporini, Davide Petrella, con le musiche di ...

