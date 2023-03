“Con voi al governo…”. Sallusti spara a zero sulla sinistra: tutti i disastri (Di lunedì 20 marzo 2023) Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è tra gli ospiti della puntata del 20 marzo di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera condotto da Nicola Porro. Il primo argomento affrontato dal giornalista è quello della guerra tra Russia e Ucraina, nella giornata in cui Xi Jinping, presidente della Cina, si è recato in visita da Vladimir Putin, su cui pende un mandato d'arresto della Corte penale internazionale: “Credo che nessun occidentale può far passare che un capo di stato prenda 10.000 bambini e portarseli via. Non si può prescindere da questo che è realmente accaduto. Gli ucraini però vogliono combattere e non vogliono diventare russi, questo - ricorda a chi è contro l'invio di armi a Kiev - non è proprio secondario”. Sallusti poi si arrabbia con la sinistra per le eccessive critiche alla maggioranza di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) Alessandro, direttore di Libero, è tra gli ospiti della puntata del 20 marzo di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera condotto da Nicola Porro. Il primo argomento affrontato dal giornalista è quello della guerra tra Russia e Ucraina, nella giornata in cui Xi Jinping, presidente della Cina, si è recato in visita da Vladimir Putin, su cui pende un mandato d'arresto della Corte penale internazionale: “Credo che nessun occidentale può far passare che un capo di stato prenda 10.000 bambini e portarseli via. Non si può prescindere da questo che è realmente accaduto. Gli ucraini però vogliono combattere e non vogliono diventare russi, questo - ricorda a chi è contro l'invio di armi a Kiev - non è proprio secondario”.poi si arrabbia con laper le eccessive critiche alla maggioranza di ...

