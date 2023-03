Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11 riscontrati rallentamenti agli SSD (Di lunedì 20 marzo 2023) Sembra che l’ultimo aggiornamento di Windows 11 abia avuto consenguenze negative sulla velocità di lettura e scrittura delle memoria di archiviazione SSD. Secondo diverse segnalazioni su Reddit, la Patch Tuesday del 14 marzo ha portato ad un rallentamento notevole delle SSD e altre unità di avvio. In Windows 11 arriva Bing AI sulla barra delle applicazioni aggiornamento di Windows 11 rallenta gli SSD Gli aggiornamenti di Windows 11 sono come una roulette russa, a tantissimi risolvono problematiche e bug ma ci sono tanti altri a cui invece porta problemi e bug. Questo è dovuto al fatto che il sistema operativo di Microsoft è installato su miliardi di PC di diversi produttori e far andare tutto bene quando si installa un nuovo update non è affatto semplice. Da quanto ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 20 marzo 2023) Sembra chedi11 abia avuto consenguenze negative sulla velocità di lettura e scrittura delle memoria di archiviazione SSD. Secondo diverse segnalazioni su Reddit, la Patch Tuesday del 14 marzo ha portato ad un rallentamento notevole delle SSD e altre unità di avvio. In11 arriva Bing AI sulla barra delle applicazionidi11 rallenta gli SSD Gli aggiornamenti di11 sono come una roulette russa, a tantissimi risolvono problematiche e bug ma ci sono tanti altri a cui invece porta problemi e bug. Questo è dovuto al fatto che il sistema operativo di Microsoft è installato su miliardi di PC di diversi produttori e far andare tutto bene quando si installa un nuovo update non è affatto semplice. Da quanto ...

