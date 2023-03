Con la Meloni al governo spunta anche il delegato Pd alla Resistenza. Caccerà i tedeschi dall’Italia? (Di lunedì 20 marzo 2023) Una buona politica dovrebbe essere quella che identifica le priorità del Paese e di chi lo popola, coglierne i problemi e possibilmente trovare delle soluzioni. Meno ideologia e più pragmatismo dovrebbe essere alla base di un approccio costruttivo. È ciò che deve aver pensato, al contrario, Domenico Rossi, neosegretario regionale del Partito Democratico per il Piemonte. Come prima mossa ha ben pensato di istituire una nuova e imprescindibile delega alla Resistenza e alla Costituzione.Ecco quello di cui si sentiva l’impellente necessità. Se ne sentiva veramente l’esigenza? Del resto è un po’ di tempo che in Italia si è scatenata una offensiva contro i partigiani. Possibile che nessun partito avverta il bisogno di organizzare strutture e gruppi a loro difesa? La risposta dei soliti fascisti ideologizzati e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Una buona politica dovrebbe essere quella che identifica le priorità del Paese e di chi lo popola, coglierne i problemi e possibilmente trovare delle soluzioni. Meno ideologia e più pragmatismo dovrebbe esserebase di un approccio costruttivo. È ciò che deve aver pensato, al contrario, Domenico Rossi, neosegretario regionale del Partito Democratico per il Piemonte. Come prima mossa ha ben pensato di istituire una nuova e imprescindibile delegaCostituzione.Ecco quello di cui si sentiva l’impellente necessità. Se ne sentiva veramente l’esigenza? Del resto è un po’ di tempo che in Italia si è scatenata una offensiva contro i partigiani. Possibile che nessun partito avverta il bisogno di organizzare strutture e gruppi a loro difesa? La risposta dei soliti fascisti ideologizzati e ...

