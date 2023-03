Competenze di base e trasversali: come potenziarle? (Di lunedì 20 marzo 2023) Si chiamano Competenze di base e trasversali e sono le skills che servono alle aziende per migliorare i processi interni e avviare percorsi di innovazione condivisi ed efficaci. L’Europa, dal 2018, ha dettato precisi standard che tutti i cittadini, e i lavoratori delle aziende dell’Unione, devono raggiungere per ottenere un livello equo di diffusione delle Competenze. Di questo obiettivo e degli strumenti operativi per centrarlo, parla L’incentivo del Lunedì di questa settimana. Cosa sono le Competenze di base e trasversali Definite anche nella macrocategoria Competenze chiave, le skills di base e trasversali non sono altro che l’insieme di alcune abilità che riguardano 8 macrocategorie ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) Si chiamanodie sono le skills che servono alle aziende per migliorare i processi interni e avviare percorsi di innovazione condivisi ed efficaci. L’Europa, dal 2018, ha dettato precisi standard che tutti i cittadini, e i lavoratori delle aziende dell’Unione, devono raggiungere per ottenere un livello equo di diffusione delle. Di questo obiettivo e degli strumenti operativi per centrarlo, parla L’incentivo del Lunedì di questa settimana. Cosa sono lediDefinite anche nella macrocategoriachiave, le skills dinon sono altro che l’insieme di alcune abilità che riguardano 8 macrocategorie ...

