Commissione Urbanistica, riunione interlocutoria sul campo da golf: solo schermaglie tra maggioranza e opposizione (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiriunione interlocutoria della Commissione consiliare Urbanistica, presieduta da Alfredo Martignetti, questo pomeriggio al Palazzo Impregilo con al centro del dibattito l'ormai dibattuto campo da gol. Il grande impianto con annesse strutture ricettive proposto da Tierra Samnium golf Club, che sarà localizzata nella zona est del comune di Benevento in prossimità della statale 90 bis. Questo pomeriggio ancora schermaglie tra maggioranza e opposizione sui diversi aspetti del programma. In Commissione c'è stata anche l'audizione dell'assessore comunale all'Urbanistica Molly Chiusolo e del dirigente di Settore Vincenzo Catalano.

