Come sta Federico Dimarco dopo l'infortunio con la Juventus? Le ultime novità (Di lunedì 20 marzo 2023) Un cross, una caduta innaturale e una smorfia di dolore. Si è conclusa in questo modo Inter-Juventus di ieri sera per Federico Dimarco. Oltre alla sconfitta in campo per 1-0, per l'esterno sinistro nerazzurro è arrivata anche la brutta notizia di un problema muscolare che lo ha estromesso dal "Derby d'Italia" e ora lo mette in forte dubbio in vista della convocazione in Nazionale. Come si è visto nel corso del match di ieri sera, l'esterno dell'Inter è uscito poco dopo circa un'ora di gioco toccandosi l'inguine. Sensazioni quindi non buone poi confermate dalla primissima diagnosi. Per il classe 1997 si dovrebbe trattare di un problema muscolare ai retti addominali che è in fase di valutazione in questi minuti per mezzo di esami strumentali. Il CT Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa cha ...

