Come sta Federico Chiesa e quando torna? (Di lunedì 20 marzo 2023) Come sta Federico Chiesa? I tifosi bianconeri hanno trattenuto il fiato quando ieri sera, durante Inter-Juventus, hanno visto Federico Chiesa uscire dal campo dopo appena un quarto d'ora a causa dell'ennesimo infortunio. Come sta Federico Chiesa? Escluse lesioni Al termine della gara, lo stesso calciatore bianconero ha dichiarato di aver avvertito un fastidio al ginocchio ... TAG24.

