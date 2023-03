Come se la cavano i concorrenti di Amazon nel distribuire abbonamenti alle news (Di lunedì 20 marzo 2023) Che tipo di panorama è quello dell’offerta di abbonamenti giornali online? Come stiamo vedendo nel corso di questa giornata, Amazon sta scegliendo di non presidiare più il campo rimettendo tutto in mano agli editori. Cosa fanno i concorrenti Come Apple news+ o – ancora – Google news Print Replica? Al di là delle loro mosse, che approfondiremo a breve, il punto è che anche ciò che hanno scelto di fare i concorrenti non ha goduto di grande successo. LRGGI ANCHE >>> Kindle non permetterà più di stipulare abbonamenti a giornali e riviste abbonamenti giornali online: il caso di Apple news + Partiamo da Apple news+, recentemente analizzato da Press Gazette. La tiratura delle prime ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 marzo 2023) Che tipo di panorama è quello dell’offerta digiornali online?stiamo vedendo nel corso di questa giornata,sta scegliendo di non presidiare più il campo rimettendo tutto in mano agli editori. Cosa fanno iApple+ o – ancora – GooglePrint Replica? Al di là delle loro mosse, che approfondiremo a breve, il punto è che anche ciò che hanno scelto di fare inon ha goduto di grande successo. LRGGI ANCHE >>> Kindle non permetterà più di stipularea giornali e rivistegiornali online: il caso di Apple+ Partiamo da Apple+, recentemente analizzato da Press Gazette. La tiratura delle prime ...

