Come proteggersi dalla truffa SMS GLS in arrivo a marzo (Di lunedì 20 marzo 2023) Una nuova truffa SMS GLS sta prendendo piede in questa seconda parte del mese di marzo. Il noto corriere, suo malgrado, è protagonista di un tentativo di raggiro davvero molto pericoloso. Chi, in effetti, non si sente chiamato in causa quando si parla di pacchi in consegna, vista la gran mole di acquisti online effettuati da tanti italiani? Proprio su questo effettivo stato delle cose fa leva l’ultima delle trappole in arrivo su tanti telefoni e, per questo motivo, saranno forniti tutti i dettagli utili per cercare di non correre alcun rischio. La Polizia Postale italiana, proprio in queste ore, sta mettendo in guardia tutti dall’ennesimo SMS GLS che nasconde una truffa. Non è la prima volta che simili comunicazioni sono in circolazione: tuttavia, non ci si abitua mai a nuovi tentativi di phishing e quello attuale ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Una nuovaSMS GLS sta prendendo piede in questa seconda parte del mese di. Il noto corriere, suo malgrado, è protagonista di un tentativo di raggiro davvero molto pericoloso. Chi, in effetti, non si sente chiamato in causa quando si parla di pacchi in consegna, vista la gran mole di acquisti online effettuati da tanti italiani? Proprio su questo effettivo stato delle cose fa leva l’ultima delle trappole insu tanti telefoni e, per questo motivo, saranno forniti tutti i dettagli utili per cercare di non correre alcun rischio. La Polizia Postale italiana, proprio in queste ore, sta mettendo in guardia tutti dall’ennesimo SMS GLS che nasconde una. Non è la prima volta che simili comunicazioni sono in circolazione: tuttavia, non ci si abitua mai a nuovi tentativi di phishing e quello attuale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntSagliocca : RT @microsoftitalia: Queste sono le truffe che tutti noi conosciamo, ma quante altre ce ne sono che non conosciamo? ?? Proteggersi dagli at… - GiacomoCampora : RT @microsoftitalia: Queste sono le truffe che tutti noi conosciamo, ma quante altre ce ne sono che non conosciamo? ?? Proteggersi dagli at… - IHvozdz : @Luluvona93 Vabbè follia ??. Per me non è fidanzata dal momento che è uscita dalla casa, diceva di non aver chiuso d… - crisimeone : RT @11Giuliano: I cittadini Italiani inoculati non sono più integri,come natura li ha fatti: E lo vediamo ogni giorno di più! Il povero mal… - Iosononessuno96 : E chiedere scusa dopo é come pretendere di resuscitarti dopo che si é sparato a bruciapelo ignorando le ferite. Mi… -