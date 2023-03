Come mai Trump parla di un suo arresto (Di lunedì 20 marzo 2023) “Martedì mi arresteranno, protestate, riprendiamoci il Paese”. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riacceso le tensioni lo scorso weekend pubblicando un messaggio sul suo social network Truth. Di fronte alla possibilità di incriminazione da parte della procura di New York, il magnate ha invitato i suoi sostenitori a manifestare in piazza contro “l’ufficio di un procuratore di Manhattan corrotto e altamente politicizzato”, che non sarebbe capace “di provare alcun crimine basandosi su una favola vecchia e pienamente smontata”. L’accusa riguarda l’inchiesta condotta da Alvin Bragg sul presunto pagamento segreto (usando fondi elettorali) alla pornostar Stephanie Clifford, meglio conosciuta Come Stormy Daniels, per convincerla a non rivelare la sua relazione. L’atto formale dell’accusa dovrebbe avvenire la prossima settimana e sarebbe la ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) “Martedì mi arresteranno, protestate, riprendiamoci il Paese”. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha riacceso le tensioni lo scorso weekend pubblicando un messaggio sul suo social network Truth. Di fronte alla possibilità di incriminazione da parte della procura di New York, il magnate ha invitato i suoi sostenitori a manifestare in piazza contro “l’ufficio di un procuratore di Manhattan corrotto e altamente politicizzato”, che non sarebbe capace “di provare alcun crimine basandosi su una favola vecchia e pienamente smontata”. L’accusa riguarda l’inchiesta condotta da Alvin Bragg sul presunto pagamento segreto (usando fondi elettorali) alla pornostar Stephanie Clifford, meglio conosciutaStormy Daniels, per convincerla a non rivelare la sua relazione. L’atto formale dell’accusa dovrebbe avvenire la prossima settimana e sarebbe la ...

