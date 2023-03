Come funziona il paywall e quanto costa abbonarsi a un giornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Si tratta di un sistema, una vera e propria barriera per i pagamenti. Questo, infatti, è il significato di paywall che – a partire dagli anni a cavallo tra il vecchio e il nuovo Millennio – è entrato a far parte della dialettica legata al mondo dell’informazione online. La prima testata a percorrere questa strada è stata il Wall Street Journal nel 1997 e poi, con il passare del tempo, sempre più editori o gruppi editoriali hanno deciso di aprire la “campagna abbonamenti” per accedere a tutti o parte dei contenuti informativi presenti sui diversi portali. Ma Come funziona un paywall editoriale? LEGGI ANCHE > Quali sono i dati del paywall editoriale in Italia Prima di una spiegazione pratica di cosa accade quando si prova ad accedere a un contenuto a pagamento (o a un portale la cui fruizione è ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 marzo 2023) Si tratta di un sistema, una vera e propria barriera per i pagamenti. Questo, infatti, è il significato diche – a partire dagli anni a cavallo tra il vecchio e il nuovo Millennio – è entrato a far parte della dialettica legata al mondo dell’informazione online. La prima testata a percorrere questa strada è stata il Wall Street Journal nel 1997 e poi, con il passare del tempo, sempre più editori o gruppi editoriali hanno deciso di aprire la “campagna abbonamenti” per accedere a tutti o parte dei contenuti informativi presenti sui diversi portali. Mauneditoriale? LEGGI ANCHE > Quali sono i dati deleditoriale in Italia Prima di una spiegazione pratica di cosa accade quando si prova ad accedere a un contenuto a pagamento (o a un portale la cui fruizione è ...

