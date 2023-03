Colpo di scena | cambia il podio del Gp di Jeddah | tutto stravolto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Prima il terzo posto, poi la penalità arrivata durante la cerimonia di premiazione. Per Fernando Alonso è stata una domenica controversa. La sanzione del via per non essersi piazzato bene in griglia, scontata in regime di Safety Car, ha creato scalpore, ma alla fine il 100°della carriera di Nando è arrivato per davvero.merito del suo team, l'Aston Martin, che poco prima delle 21 italiane (le 23 saudite) di domenica ha presentato ricorso alla Fia contro la seconda sanzione di 10 secondi, inflitta all'asturiano per non aver scontato correttamente la prima infrazione di cinque secondi subita a inizio gara. Il meccanico e il cric Per capire cosa è successo, però, bisogna tornare indietro a quando è entrata la Safety Car per il ritiro del compagno di Alonso in Aston Martin, Lance Stroll. Allora Fernando era tornato ai box per montare le dure ...