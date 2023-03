Colosseo | tre bosniaci rubano zaino salvavita | arrestati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023) – Gli strumenti erano nell’auto di un infermiere tedesco che accompagnava un malato – Rubare è una brutta cosa, ma rubare strumentia un malato che da essi dipende è il massimo della delinquenza. Probabilmente i ladri, treproveniente dal campo nomadi sulla Pontina, non se ne sono nemmeno resi conto. Hanno visto lodentro l’auto tedesca, hanno sfondato un vetro e hanno tentato di fuggire col bottino. Ma in via del Fagutale, vicino al, il caso ha voluto che transitasse una pattuglia di carabinieri impegnata a controllare che la maratona non trovasse ostacoli nello svolgersi. Hanno notato la scena e arrestato i tre ladri, restituendo locon gli strumentiall’infermiere.