Colloquio con Mancini: il primo giorno di Retegui a Coverciano (Di lunedì 20 marzo 2023) Mateo Retegui, attaccante classe '99 del Tigre, è stato convocato in Nazionale dal c.t. Roberto Mancini. Ecco il suo primo giorno a ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) Mateo, attaccante classe '99 del Tigre, è stato convocato in Nazionale dal c.t. Roberto. Ecco il suoa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nella notte Putin avrebbe visitato #Mariupol. Prima un giro in auto insieme al vice primo ministro Khusnullin, poi… - putino : Durante il colloquio di Vladimir Putin con i residenti del distretto Nevsky di Mariupol si è sentito qualcuno grida… - riotta : Perché il vero pacifismo difende #Ucraina da leggere oggi @ABaerbock ministra Esteri tedesca a colloquio con… - x11gs : RT @ilgiornale: 'La formula per attuare con successo il piano di pace della #Cina' è il ritiro russo dalle aree occupate. Questo l'aut aut… - CettoJ : @NataStanca91 Già....da una parte e dall altra purtroppo la fauna fuori é quel che é...io credo che se non sei capa… -