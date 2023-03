Coldiretti, accordo tabacco per mille aziende agricole (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa mille le imprese agricole italiane che coltiveranno tabacco in Campania, Umbria, Veneto e Toscana per una filiera corta e integrata, dalla selezione delle sementi fino tecniche di coltivazione in un percorso attentamente sorvegliato, al fine di garantire un prodotto della migliore qualità possibile. E’ quanto affermano Coldiretti e l’Organizzazione Nazionale del tabacco (Ont Italia), l’associazione di produttori italiana che rappresenta e supporta con trasparenza e integrità i tabacchicoltori, oltre ad essere il soggetto deputato a vendere tabacco greggio a Philip Morris Italia grazie all’accordo siglato con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. L’impegno dei 28.700 addetti coinvolti nella filiera agricola – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono circale impreseitaliane che coltiverannoin Campania, Umbria, Veneto e Toscana per una filiera corta e integrata, dalla selezione delle sementi fino tecniche di coltivazione in un percorso attentamente sorvegliato, al fine di garantire un prodotto della migliore qualità possibile. E’ quanto affermanoe l’Organizzazione Nazionale del(Ont Italia), l’associazione di produttori italiana che rappresenta e supporta con trasparenza e integrità i tabacchicoltori, oltre ad essere il soggetto deputato a venderegreggio a Philip Morris Italia grazie all’siglato con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. L’impegno dei 28.700 addetti coinvolti nella filiera agricola – ...

