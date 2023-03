“Col nostro lavoro non riusciamo più a vivere, fateci salvare i migranti in pericolo”: l’appello al governo dei pescatori di Mazara del Vallo (Di lunedì 20 marzo 2023) “Vogliamo fare da sentinelle del mare per salvare i migranti”. I pescatori di Mazara del Vallo, che ben conoscono il canale di Sicilia – dove spesso arrivano per pescare il celebre gambero rosso – lanciano un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il governo. Con la pesca ridotta all’osso a causa delle restrizioni dell’Unione europea, che limita il periodo, i modi e lo spazio di attività delle navi mazaresi, è il presidente dei produttori di gambero rosso, Domenico Asaro, a farsi portavoce di un messaggio che vuol essere più di una semplice provocazione: “Uscire in mare ormai non conviene più, l’Europa non ci permette più di pescare e noi paghiamo contributi per 12 mesi mentre ne lavoriamo soltanto sei. Così abbiamo deciso di proporci come sentinelle del mare e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Vogliamo fare da sentinelle del mare per”. Ididel, che ben conoscono il canale di Sicilia – dove spesso arrivano per pescare il celebre gambero rosso – lanciano un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il. Con la pesca ridotta all’osso a causa delle restrizioni dell’Unione europea, che limita il periodo, i modi e lo spazio di attività delle navi mazaresi, è il presidente dei produttori di gambero rosso, Domenico Asaro, a farsi portavoce di un messaggio che vuol essere più di una semplice provocazione: “Uscire in mare ormai non conviene più, l’Europa non ci permette più di pescare e noi paghiamo contributi per 12 mesi mentre ne lavoriamo soltanto sei. Così abbiamo deciso di proporci come sentinelle del mare e ...

