(Di lunedì 20 marzo 2023) L’ex presidente della Juventus, Giovanni, risponde alle accuse di, esaltando idel. Ildi Luciano Spalletti sta dominando in serie A e in Europa, ma sui vari canali social i tifosi di fede Juventina continuano a parlare di. L’ex presidente del club bianconero Giovanni, ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, ha espresso il proprio parere esaltando idel. Caso plusvalenze: sensazioni sulla prossima sentenza? “Non conosco le argomentazioni della difesa bianconera, sarebbe difficile esprimersi. Mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Cobolli Gigli: 'Il campionato non è falsato, perché i meriti del Napoli sono innegabili' #giovannicobolligigli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Cobolli Gigli: 'Spalletti è l'uomo copertina del Napoli, gli ha dato un gran gioco' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Cobolli Gigli: 'Spalletti è l'uomo copertina del Napoli, gli ha dato un gran gioco' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Cobolli Gigli: 'Spalletti è l'uomo copertina del Napoli, gli ha dato un gran gioco' - napolimagazine : IL PARERE - Cobolli Gigli: 'Spalletti è l'uomo copertina del Napoli, gli ha dato un gran gioco' -

Intervenuto a 1Station Radio Giovannisi sofferma sul momento del club bianconero. L'ex presidente dice Infine un commento sul caso del presunto mani di Rabiot in occasione del gol di ...1 L'ex presidente della Juventus Giovanniha parlato della formazione bianconera in un'intervista concessa a Sportitalia : 'La strada della Juve con Allegri è stata più che dignitosa. Senza la penalizzazione sarebbe seconda. E ...Giovanni, ex presidente della Juventus , ha parlato a Sportitalia della squadra bianconera ma non solo. Ecco le sue parole: 'La strada della Juve con Allegri è stata più che dignitosa. Senza la ...

Cobolli Gigli rivela da cosa dipende conferma Allegri e stronca ... Sportevai.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: Quali sono le sensazioni sulla prossima sentenza per il caso ..."La Juventus ha pagato molto, forse più di tutte le altre squadre. Questo fatto però ha portato in positivo un cambiamento totale e questo l'ha resa più simpatica. Il bagno di umiltà in serie B, le fa ...