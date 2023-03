Cna, Confartigianato e Casartigiani: “Dal governo serve segnale forte e chiaro per risolvere l’emergenza dei crediti incagliati” (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA – Cna, Confartigianato e Casartigiani sollecitano il governo a dare un segnale forte e chiaro sull’emergenza dei crediti incagliati per scongiurare il fallimento di decine di migliaia di imprese. A un mese dell’avvio del tavolo a Palazzo Chigi non si registrano progressi significativi. “Abbiamo chiesto al MEF e all’amministrazione finanziaria di circoscrivere lo stock dei crediti nei cassetti fiscali delle imprese sulla base della loro anzianità e ammontare, ritenendo che quelli da più tempo giacenti e di minore dimensione rappresentino una frazione del volume complessivo (19 miliardi) che difficilmente, però, potrebbe essere assorbita da una eventuale ripresa degli acquisti da parte del sistema bancario e delle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA – Cna,sollecitano ila dare unsuldeiper scongiurare il fallimento di decine di migliaia di imprese. A un mese dell’avvio del tavolo a Palazzo Chigi non si registrano progressi significativi. “Abbiamo chiesto al MEF e all’amministrazione finanziaria di circoscrivere lo stock deinei cassetti fiscali delle imprese sulla base della loro anzianità e ammontare, ritenendo che quelli da più tempo giacenti e di minore dimensione rappresentino una frazione del volume complessivo (19 miliardi) che difficilmente, però, potrebbe essere assorbita da una eventuale ripresa degli acquisti da parte del sistema bancario e delle ...

