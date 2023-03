Clima, siamo sulla buona strada per una crisi irreversibile (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo dicono gli scienziati sul cambiamento Climatico delle Nazioni Unite nel loro ultimo rapporto: o i governi agiscono ora e non si torna indietro. E si rischia un aumento della temperatura di 3,2 gradi entro il 2100 Leggi su wired (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo dicono gli scienziati sul cambiamentotico delle Nazioni Unite nel loro ultimo rapporto: o i governi agiscono ora e non si torna indietro. E si rischia un aumento della temperatura di 3,2 gradi entro il 2100

