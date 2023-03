Clima, l’ONU avverte sull’aumento delle temperature (Di lunedì 20 marzo 2023) Per l’ONU, il Clima è destinato ad aumentare in media di tre gradi Celsius e mezzo. La minaccia più grande per l’Italia è la siccità Una minaccia incombente. Secondo il rapporto di sintesi pubblicato sui cambiamenti Climatici dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU, la situazione è arrivata al punto di non ritorno. l’ONU ha avvertito ancora una volta, in modo questa volta, sembra, definitivo, sulle minacce dettate dall’aumento delle temperature. Il rapporto presenta una situazione alquanto disastrosa e compromettente per quel che riguarda il Clima. Nell’Europa meridionale il rischio di scarsità dell’acqua è già elevato per un livello di riscaldamento globale di 1,5° Celsius e l’Italia è soggetta a diversi ... Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) Per, ilè destinato ad aumentare in media di tre gradi Celsius e mezzo. La minaccia più grande per l’Italia è la siccità Una minaccia incombente. Secondo il rapporto di sintesi pubblicato sui cambiamentitici dell’Intergovernmental Panel onte Change (IPCC) del, la situazione è arrivata al punto di non ritorno.ha avvertito ancora una volta, in modo questa volta, sembra, definitivo, sulle minacce dettate dall’aumento. Il rapporto presenta una situazione alquanto disastrosa e compromettente per quel che riguarda il. Nell’Europa meridionale il rischio di scarsità dell’acqua è già elevato per un livello di riscaldamento globale di 1,5° Celsius e l’Italia è soggetta a diversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MGGrasso : RT @fcancellato: Ieri tutti scandalizzati per quattro schizzi di vernice su Palazzo Vecchio. Oggi tutti zitti per un rapporto che dice che… - Lili979 : RT @fcancellato: Ieri tutti scandalizzati per quattro schizzi di vernice su Palazzo Vecchio. Oggi tutti zitti per un rapporto che dice che… - ValeryMell1 : RT @fcancellato: Ieri tutti scandalizzati per quattro schizzi di vernice su Palazzo Vecchio. Oggi tutti zitti per un rapporto che dice che… - mo_desimone : RT @fcancellato: Ieri tutti scandalizzati per quattro schizzi di vernice su Palazzo Vecchio. Oggi tutti zitti per un rapporto che dice che… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Clima, Onu: 'Morti per meteo estremo moltiplicati, l'Europa rischia' #clima #onu -