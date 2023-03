Claudio Lippi, il dramma: “Chi mi ha tradito…” Solo oggi le confessioni (Di lunedì 20 marzo 2023) Claudio Lippi e il suo difficile momento. In una recente intervista si è confessato parlando, raccontando e facendosi una domanda a cui non riesce a dare risposta. Una chiacchierata, uno sfogo più che un’intervista. Raccontare la sua storia, la sua carriera ed arrivare ad un punto in cui non si comprende più cosa stia succedendo, cosa gli stia succedendo. Claudio Lippi (Fonte ANSA – grantennistoscana.it)Claudio Lippi è stato un volto che alla televisione ha dato molto. Educazione, stile, simpatia ed ironia. Non è certo un caso che i suoi due maestri siano stati Corrado e Raimondo Vianello: “Corrado era il più vicino a me, come carattere. Quando è morto lui e se n’è andato Raimondo ho perso due padri“, questo il suo struggente ricordo riportato a fanpage.it. Il prossimo 3 giugno il ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 20 marzo 2023)e il suo difficile momento. In una recente intervista si è confessato parlando, raccontando e facendosi una domanda a cui non riesce a dare risposta. Una chiacchierata, uno sfogo più che un’intervista. Raccontare la sua storia, la sua carriera ed arrivare ad un punto in cui non si comprende più cosa stia succedendo, cosa gli stia succedendo.(Fonte ANSA – grantennistoscana.it)è stato un volto che alla televisione ha dato molto. Educazione, stile, simpatia ed ironia. Non è certo un caso che i suoi due maestri siano stati Corrado e Raimondo Vianello: “Corrado era il più vicino a me, come carattere. Quando è morto lui e se n’è andato Raimondo ho perso due padri“, questo il suo struggente ricordo riportato a fanpage.it. Il prossimo 3 giugno il ...

