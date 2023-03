Claudio Lippi dà del primate a un ragazzo su RaiUno: “È italiano? Ah è per metà brasiliano, ecco perché” (Di lunedì 20 marzo 2023) Una domenica che difficilmente dimenticheranno a Viale Mazzini. Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi a “Domenica In“, presente in studio con le figlie Alba ed Evelina, si è lasciato andare a una battuta triste e volgare: “Quelle del 2000 sono tutte tr**e”, tra l’altro anno di nascita di sua figlia. Scusandosi al rientro in studio, per provare a chiudere una brutta pagina televisiva. Poche ore dopo nello studio di “Da noi a ruota libera“, trasmissione condotta da Francesca Fialdini, è esploso un nuovo caso. Il conduttore Claudio Lippi, ospite nel giorno della festa del papà con sua figlia Federica, ha dato del primate a un ragazzo del pubblico. È italiano?”, ha chiesto rivolgendosi al ragazzo dalla capigliatura imponente. “Ah è per metà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Una domenica che difficilmente dimenticheranno a Viale Mazzini. Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi a “Domenica In“, presente in studio con le figlie Alba ed Evelina, si è lasciato andare a una battuta triste e volgare: “Quelle del 2000 sono tutte tr**e”, tra l’altro anno di nascita di sua figlia. Scusandosi al rientro in studio, per provare a chiudere una brutta pagina televisiva. Poche ore dopo nello studio di “Da noi a ruota libera“, trasmissione condotta da Francesca Fialdini, è esploso un nuovo caso. Il conduttore, ospite nel giorno della festa del papà con sua figlia Federica, ha dato dela undel pubblico. È?”, ha chiesto rivolgendosi aldalla capigliatura imponente. “Ah è per...

