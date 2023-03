Claudio Lippi chiama "primate" un ragazzo italo-brasiliano: imbarazzo in diretta su Rai1 (video) (Di lunedì 20 marzo 2023) Claudio Lippi ha dato del primate a un ragazzo con i capelli ricci seduto nello studio del programma di Rai1 Da noi... A ruota libera. Ospite di Francesca Fialdini insieme alla figlia, il conduttore si è lasciato andare a un'... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 marzo 2023)ha dato dela uncon i capelli ricci seduto nello studio del programma diDa noi... A ruota libera. Ospite di Francesca Fialdini insieme alla figlia, il conduttore si è lasciato andare a un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioBallini : Claudio Lippi in tv dà del “primate” ad un ragazzo italobrasiliano. Giustamente era lì a lamentarsi del fatto che n… - fanpage : 'E’ italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere uman… - mariamacina : RT @DarioBallini: Claudio Lippi in tv dà del “primate” ad un ragazzo italobrasiliano. Giustamente era lì a lamentarsi del fatto che nessuno… - gianpaolag18 : Da noi ... a ruota libera, gaffe di Claudio Lippi con un italo-brasiliano Ho sempre difeso le persone di una certa… - aragiudice : Quindi sul primo canale Claudio Lippi dà del primate a un ragazzo nero senza che nessuno batta ciglio. Ottimo -