Claudio Lippi chiama "primate" un giovane italo-brasiliano: imbarazzo in studio (Di lunedì 20 marzo 2023) Claudio Lippi ha chiamato "primate" un ragazzo italo-brasiliano seduto nello studio del programma di Rai1 Da noi… A ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. Ospite insieme alla figlia, Lippi ha esternato la sua considerazione, lasciando tutti perplessi e imbarazzati. Fialdini ha tentato di sdrammatizzare. Allora Lippi ha ribattuto: "È italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere umano. Non è un primate…", ha detto al ragazzo, che assisteva senza parole. Ancora, poco dopo, a proposito della differenza tra maternità e paternità, Claudio Lippi ha affermato: "Perché sono nato uomo? Me lo sono sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioBallini : Claudio Lippi in tv dà del “primate” ad un ragazzo italobrasiliano. Giustamente era lì a lamentarsi del fatto che n… - simsantucci : @trash_italiano Corrado, che ha fatto battute molto più cattive, sarebbe stato condannato a morte. Così come Sordi… - sirsetbulismo : @bonko89 Claudio Lippi e si ripensa a Boldi in Paparazzi che si finge marinaio - reilachii : RT @EdoardoBuffoni: Claudio Lippi indica un ragazzo nel pubblico: “E’ italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta se… - danieledv79 : RT @DarioBallini: Claudio Lippi in tv dà del “primate” ad un ragazzo italobrasiliano. Giustamente era lì a lamentarsi del fatto che nessuno… -