Claudio Lippi ad un ragazzo italo-brasiliano: «E’ un essere umano, non un primate». E sulla paternità: «Perché sono nato uomo? Almeno Malgioglio!» Video (Di lunedì 20 marzo 2023) Claudio Lippi A Ruota Libera, pure troppo. Quello di ieri è stato un pomeriggio “turbolento” per i programmi di intrattenimento di Rai1. Non solo per l’uscita discutibile di Vittorio Sgarbi a Domenica In, ma anche per l’intervista che Claudio Lippi ha rilasciato a Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera. Mentre si trovava in studio al fianco della figlia Federica, al fine di parlare del suo ruolo di genitore nel giorno della festa del papà, lo sguardo di Lippi si è soffermato su un ragazzo del pubblico, che aveva tanti capelli ricci in testa. Dopo averlo indicato, il conduttore ha così affermato: “Ma è fantastico, è italiano?“ Ascoltata le risposte del ragazzo e della stessa Fialdini – “Per metà brasiliano” – Lippi si è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 marzo 2023)A Ruota Libera, pure troppo. Quello di ieri è stato un pomeriggio “turbolento” per i programmi di intrattenimento di Rai1. Non solo per l’uscita discutibile di Vittorio Sgarbi a Domenica In, ma anche per l’intervista cheha rilasciato a Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera. Mentre si trovava in studio al fianco della figlia Federica, al fine di parlare del suo ruolo di genitore nel giorno della festa del papà, lo sguardo disi è soffermato su undel pubblico, che aveva tanti capelli ricci in testa. Dopo averlo indicato, il conduttore ha così affermato: “Ma è fantastico, è italiano?“ Ascoltata le risposte dele della stessa Fialdini – “Per metà” –si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioBallini : Claudio Lippi in tv dà del “primate” ad un ragazzo italobrasiliano. Giustamente era lì a lamentarsi del fatto che n… - fanpage : 'E’ italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere uman… - francesco19610 : RT @DarioBallini: Claudio Lippi in tv dà del “primate” ad un ragazzo italobrasiliano. Giustamente era lì a lamentarsi del fatto che nessuno… - freakologie : RT @Torakjkj: Ah, una tranquilla domenica sovranista in Rai. Roccella, Sgarbi e pure Claudio Lippi che dà del 'primate' a un ragazzo italob… - robymallo : Claudio Lippi: 'Perché sono nato uomo? Almeno #Malgioglio!'. #DaNoiARuotaLibera -