Claudia Pandolfi rivela di aver avuto una fidanzata | il racconto a Belve

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 20 marzo 2023) Domani sera, martedì 21 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata di, con la conduzione di Francesca Fagnani. Sarà l’ultimo appuntamento stagionale per il noto e fortunato programma tv! Questa volta, tra gli ospiti in studio, ci sarà anche l’attrice. Proprio qui ha deciso di raccontarsindo qualcosa che non aveva mai confessato prima. Curiosi di scoprire di che cosa si tratta? Andiamo a vederlo insieme qui di seguito., lazione disulla relazione con una donna Laha svelato di essersi innamorata di una donna. Per lei era come un faro. Tra l’altro non stava attrsando un buon periodo, aveva parecchie inquietudini in corso. Però non si è posta ...