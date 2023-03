Claudia Pandolfi, no a Tinto Brass per un film: “Appena lessi quella scena…” (Di lunedì 20 marzo 2023) Claudia Pandolfi ha rivelato in un’intervista di aver rifiutato di girare un film di Tinto Brass. Tutto a causa di una scena particolarmente hot che aveva letto nella sceneggiatura, una sequenza in cui la protagonista gioca a fare “m’ama, non m’ama” con i suoi peli pubici. “Quando lessi quella scena chiusi il copione di botto” – ha raccontato Claudia Pandolfi a Francesca Fagnani che l’ha intervistata per Belve – “La protagonista, sdraiata sul letto romanticamente giocava sfogliando la propria margherita. Non me la sono sentita, ma quello con Tinto Brass fu uno dei pranzi più divertenti della mia vita”. Claudia Pandolfi non è l’unica attrice che ha detto no a ... Leggi su cultweb (Di lunedì 20 marzo 2023)ha rivelato in un’intervista di aver rifiutato di girare undi. Tutto a causa di una scena particolarmente hot che aveva letto nella sceneggiatura, una sequenza in cui la protagonista gioca a fare “m’ama, non m’ama” con i suoi peli pubici. “Quandoscena chiusi il copione di botto” – ha raccontatoa Francesca Fagnani che l’ha intervistata per Belve – “La protagonista, sdraiata sul letto romanticamente giocava sfogliando la propria margherita. Non me la sono sentita, ma quello confu uno dei pranzi più divertenti della mia vita”.non è l’unica attrice che ha detto no a ...

