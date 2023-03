Claudia Pandolfi fa coming out a Belve (Di lunedì 20 marzo 2023) Claudia Pandolfi sarà una delle ospiti dell’ultima puntata di Belve di Francesca Fagnani. Un’intervista sincera in cui ha fatto pubblicamente coming out confessando di aver amato in passato una donna. “Una volta feci una conferenza stampa e al termine della conferenza stampa due tre microfonini arrivarono sotto e una mi disse una cosa un po’ lusinghiera. Io le risposi ‘ma che ce stai a provà? Guarda che se ce provi ce riesci!‘. Il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo nella mia vita, ho avuto una fidanzata. Mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro. Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini quindi non mi posi nessun problema di nessun tipo e vissi questa storia bellissima che durò un mesetto. Fu la mia unica esperienza con una donna, ndr”. Come già sappiamo, però, ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 marzo 2023)sarà una delle ospiti dell’ultima puntata didi Francesca Fagnani. Un’intervista sincera in cui ha fatto pubblicamenteout confessando di aver amato in passato una donna. “Una volta feci una conferenza stampa e al termine della conferenza stampa due tre microfonini arrivarono sotto e una mi disse una cosa un po’ lusinghiera. Io le risposi ‘ma che ce stai a provà? Guarda che se ce provi ce riesci!‘. Il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo nella mia vita, ho avuto una fidanzata. Mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro. Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini quindi non mi posi nessun problema di nessun tipo e vissi questa storia bellissima che durò un mesetto. Fu la mia unica esperienza con una donna, ndr”. Come già sappiamo, però, ...

