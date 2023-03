Claudia Pandolfi e l’amore per una donna: «Per un breve periodo della mia vita ho avuto una fidanzata» (Di lunedì 20 marzo 2023) Intervistata da Francesca Fagnani, l’attrice racconta: «Il mondo femminile mi ha incuriosita. Ho vissuto una storia bellissima» Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 marzo 2023) Intervistata da Francesca Fagnani, l’attrice racconta: «Il mondo femminile mi ha incuriosita. Ho vissuto una storia bellissima»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Ultima puntata e nuove belvate! Ospite in studio, Claudia Pandolfi ?? #Belve - fraversion : Ornella Vanoni, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola ospiti dell’ultima puntata di Belve, in onda domani sera. #Belve - solospettacolo : Claudia Pandolfi a 'Belve', sono stata innamorata di una donna - RadiocorriereTv : RT @RaiDue: Ultima puntata e nuove belvate! Ospite in studio, Claudia Pandolfi ?? #Belve - xbrsmile : RT @RaiDue: Ultima puntata e nuove belvate! Ospite in studio, Claudia Pandolfi ?? #Belve -