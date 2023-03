Ciò che Conte non sa sullo scudo antiaereo dato a Kyiv (Di lunedì 20 marzo 2023) Dice Giuseppe Conte che il fatto che nelle scorse settimane siano giunti in Italia una ventina di soldati ucraini per ricevere l’addestramento allo scudo antiaereo Samp/T è un fatto gravissimo, “segno della partecipazione sempre più attiva dell’Italia nel conflitto”. PECCATO CHE… Peccato che il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio dimentichi che queste attività serve ai militari di Kyiv per acquisire capacità di gestione di un sistema di difesa aerea, fornito all’Ucraina da Italia e Francia, che proteggerebbe le città ucraine dagli attacchi missilistici lanciati contro obiettivi civili dal presidente russo Vladimir Putin. Conte CONTRO MELONI (E DRAGHI) Conte è tornato a criticare il governo Meloni a pochi giorni dalla Consiglio europeo di fine settimana e dalle ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 marzo 2023) Dice Giuseppeche il fatto che nelle scorse settimane siano giunti in Italia una ventina di soldati ucraini per ricevere l’addestramento alloSamp/T è un fatto gravissimo, “segno della partecipazione sempre più attiva dell’Italia nel conflitto”. PECCATO CHE… Peccato che il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio dimentichi che queste attività serve ai militari diper acquisire capacità di gestione di un sistema di difesa aerea, fornito all’Ucraina da Italia e Francia, che proteggerebbe le città ucraine dagli attacchi missilistici lanciati contro obiettivi civili dal presidente russo Vladimir Putin.CONTRO MELONI (E DRAGHI)è tornato a criticare il governo Meloni a pochi giorni dalla Consiglio europeo di fine settimana e dalle ...

