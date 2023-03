Cina-Russia, Xi da Putin: il piano di Pechino per la crisi ucraina (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Cina ha sempre sostenuto una posizione obiettiva e imparziale. Non esiste una soluzione semplice a un problema complesso”. Ad affermarlo è il presidente cinese, Xi Jinping, in un articolo pubblicato da ‘Rossijskaja Gazeta’ a poche ore dalla sua visita a Mosca, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Nell’articolo, spazio alle relazioni Cina-Russia e alla crisi ucraina. “Siamo convinti che una via d’uscita razionale dalla crisi ucraina e un percorso verso una pace duratura e la sicurezza universale nel mondo saranno trovati se tutti saranno guidati dal concetto di sicurezza comune, integrata, congiunta e sostenibile, continuando il dialogo e le consultazioni in modo equo, prudente e pragmatico”, la posizione del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Laha sempre sostenuto una posizione obiettiva e imparziale. Non esiste una soluzione semplice a un problema complesso”. Ad affermarlo è il presidente cinese, Xi Jinping, in un articolo pubblicato da ‘Rossijskaja Gazeta’ a poche ore dalla sua visita a Mosca, dove incontrerà il presidente russo Vladimir. Nell’articolo, spazio alle relazionie alla. “Siamo convinti che una via d’uscita razionale dallae un percorso verso una pace duratura e la sicurezza universale nel mondo saranno trovati se tutti saranno guidati dal concetto di sicurezza comune, integrata, congiunta e sostenibile, continuando il dialogo e le consultazioni in modo equo, prudente e pragmatico”, la posizione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Ma a voi risulta che i nostri “nemici”, #Russia #Cina, abbiano, almeno di recente, ucciso nostri cittadini innocent… - michele_geraci : Reitero la mia grande ammirazione per #USA che stanno riuscendo a far fare tutto ad altri 1) Guerra alla Russia: f… - michele_geraci : Quello che sembrava impossibile, accordo tra #Iran e #ArabiaSaudita, è invece riuscito alla #Cina Lunedi,… - serberisso : @DanieleZuddas @sebastianomucc1 @silupescu in Cina hanno già capito che fare una guerra diretta, oggi, con gli amer… - shopenauerwho : RT @agambella: Si apprende che Vladimir Putin ha pubblicato un articolo in Cina sul 'Quotidiano del Popolo' dal titolo 'Russia e Cina - una… -