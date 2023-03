Cina-Russia: Xi a Mosca da Putin. Si parlerà di pace in Ucraina ma gli Usa sono scettici (Di lunedì 20 marzo 2023) A poche ore dall'arrivo del presidente cinese Xi Jinping a Mosca per un vertice con il suo omologo russo Vladimir Putin, i due leader hanno elogiato la forza della loro partnership bilaterale. La visita di Stato di tre giorni in Russia, Paese con cui la Cina ha ampi legami diplomatici ed economici, è la prima del presidente cinese nel Paese vicino in quasi quattro anni. In un articolo pubblicato dal quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta, Xi ha presentato la sua visita come un «viaggio di amicizia, cooperazione e pace». Il leader cinese ha scritto: «Non vedo l'ora di lavorare con il presidente Putin per adottare insieme una nuova visione» dei legami bilaterali. Xi sarà in Russia fino a mercoledì e subito dopo dovrebbe avere colloqui on-line con il presidente Zelensky (se ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) A poche ore dall'arrivo del presidente cinese Xi Jinping aper un vertice con il suo omologo russo Vladimir, i due leader hanno elogiato la forza della loro partnership bilaterale. La visita di Stato di tre giorni in, Paese con cui laha ampi legami diplomatici ed economici, è la prima del presidente cinese nel Paese vicino in quasi quattro anni. In un articolo pubblicato dal quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta, Xi ha presentato la sua visita come un «viaggio di amicizia, cooperazione e». Il leader cinese ha scritto: «Non vedo l'ora di lavorare con il presidenteper adottare insieme una nuova visione» dei legami bilaterali. Xi sarà infino a mercoledì e subito dopo dovrebbe avere colloqui on-line con il presidente Zelensky (se ...

