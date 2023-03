Cina-Russia, Xi a Mosca da Putin: “Ecco il piano per la pace” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Inizia oggi, lunedì 20 marzo, il viaggio del presidente cinese Xi Jinping in Russia. Viaggio che durerà fino a mercoledì 22. Ma Xi incontrerà già oggi il presidente russo Vladimir Putin: spazio alle relazioni Cina-Russia ma anche alla crisi ucraina. Cina Le relazioni russo-cinesi hanno attraversato periodi difficili nel corso della loro storia, ma alla fine si sono dimostrate forti, ha dichiarato il leader cinese Xi Jinping in un’intervista al quotidiano russo Rossiyskaya gazeta ripresa dall’agenzia Tass. “La Cina e la Russia hanno trovato un giusto percorso di interazione tra Stati”, ha dichiarato ancora sottolineando: “Questo è essenziale per far sì che la relazione resista alla prova delle mutevoli circostanze internazionali, una lezione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Inizia oggi, lunedì 20 marzo, il viaggio del presidente cinese Xi Jinping in. Viaggio che durerà fino a mercoledì 22. Ma Xi incontrerà già oggi il presidente russo Vladimir: spazio alle relazionima anche alla crisi ucraina.Le relazioni russo-cinesi hanno attraversato periodi difficili nel corso della loro storia, ma alla fine si sono dimostrate forti, ha dichiarato il leader cinese Xi Jinping in un’intervista al quotidiano russo Rossiyskaya gazeta ripresa dall’agenzia Tass. “Lae lahanno trovato un giusto percorso di interazione tra Stati”, ha dichiarato ancora sottolineando: “Questo è essenziale per far sì che la relazione resista alla prova delle mutevoli circostanze internazionali, una lezione ...

