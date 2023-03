Cina-Russia: Putin, 'grandi aspettative da incontro' (Di lunedì 20 marzo 2023) Mosca, 20 mar. (Adnkronos) - "grandi aspettative" per i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping in programma oggi. In un articolo scritto sul Quotidiano del Popolo, il presidente russo Vladimir Putin mostra di non avere dubbi che l'incontro darà "un nuovo potente impulso all'intera gamma della cooperazione bilaterale". Nell'articolo "Russia e Cina - una partnership che guarda al futuro", pubblicato dal quotidiano cinese, il capo dello Stato russo ha ringraziato Pechino per la sua posizione equilibrata sulla situazione in Ucraina e ha annunciato l'apertura di Mosca “ad una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina”. Inoltre, il presidente russo ha accusato la NATO di non essere in contatto con la realtà, il che, a suo avviso, è evidenziato dalle richieste dell'alleanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Mosca, 20 mar. (Adnkronos) - "" per i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping in programma oggi. In un articolo scritto sul Quotidiano del Popolo, il presidente russo Vladimirmostra di non avere dubbi che l'darà "un nuovo potente impulso all'intera gamma della cooperazione bilaterale". Nell'articolo "- una partnership che guarda al futuro", pubblicato dal quotidiano cinese, il capo dello Stato russo ha ringraziato Pechino per la sua posizione equilibrata sulla situazione in Ucraina e ha annunciato l'apertura di Mosca “ad una soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina”. Inoltre, il presidente russo ha accusato la NATO di non essere in contatto con la realtà, il che, a suo avviso, è evidenziato dalle richieste dell'alleanza ...

