Cillian Murphy sarà il protagonista di Small Things Like These | prodotto da Ben Affleck e Matt Damon

sarà il protagonista e il produttore del film tratto dal romanzo Small Things Like These , scritto da Claire Keegan, autrice anche di The Quiet Girl che è arrivato nelle sale ...Personaggio interpretato dae contornato da un cast di alto livello, composto da: Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon e Florence Pugh. La lista continua con il primo western di ...in Oppenheimer Christopher Nolan è un fenomeno di massa che parte già col suo nome. Dopo una sequela di film sempre più ambiziosi, da Inception a Interstellar a Dunkirk , il ...

Cillian Murphy sarà il protagonista di Small Things Like These ... Movieplayer

In attesa di vederlo sul grande schermo in Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan che debutterà nelle sale il prossimo luglio, Cillian Murphy ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico.L'attore Cillian Murphy sarà coinvolto come protagonista e produttore di Small Things Like These, adattamento del romanzo di Claire Keegan.