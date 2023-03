Chris Rock: "Arrestare Donald Trump è un'idea incredibilmente stupida" (Di lunedì 20 marzo 2023) Chris Rock ha recentemente definito i legislatori statunitensi 'stupidi' per l'imminente arresto di Donald Trump: il comico ha anche scherzato sulla sua relazione con Stormy Daniels. Chris Rock ha definito i legislatori "stupidi" per aver richiesto l'arresto dell'ex presidente Donald Trump: il celebre comico ha scherzato dicendo che se dovesse veramente accadere non farebbe altro che aumentare la sua popolarità. Durante la cerimonia del Premio Mark Twain in onore di Adam Sandler, il comico ha anche definito Trump "romantico" per aver presumibilmente pagato la porno star Stormy Daniels al fine di ottenere il suo silenzio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Rock si è rivolto direttamente ai legislatori presenti nel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023)ha recentemente definito i legislatori statunitensi 'stupidi' per l'imminente arresto di: il comico ha anche scherzato sulla sua relazione con Stormy Daniels.ha definito i legislatori "stupidi" per aver richiesto l'arresto dell'ex presidente: il celebre comico ha scherzato dicendo che se dovesse veramente accadere non farebbe altro che aumentare la sua popolarità. Durante la cerimonia del Premio Mark Twain in onore di Adam Sandler, il comico ha anche definito"romantico" per aver presumibilmente pagato la porno star Stormy Daniels al fine di ottenere il suo silenzio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail,si è rivolto direttamente ai legislatori presenti nel ...

