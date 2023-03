“Chiude con lei”. UeD, colpo di scena su Gemma Galgani: il cavaliere le dà il due di picche (Di lunedì 20 marzo 2023) Brutta notizia a Uomini e Donne per Gemma Galgani, che presto dovrebbe fare i conti con un’altra terribile delusione sentimentale. Pensava di aver trovato l’anima gemella dopo un lungo periodo molto negativo, ma ora rischia di dover tornare con i piedi sulla terra e di incassare un altro durissimo colpo. A svelare tutto in anteprima è stato Lorenzo Pugnaloni, il blogger che gestisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, il quale fornisce sempre news sulle registrazioni del dating show. Infatti, sempre lui ha riferito che Alessio Corvino non si è presentato in studio lasciando di sasso la tronista Lavinia Mauro. E la scelta di lei sarebbe sempre più in bilico, infatti non è da escludere che possa Chiudere la sua avventura tv senza avere un nuovo fidanzato. Ma tornando a Uomini e Donne e alle dinamiche di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Brutta notizia a Uomini e Donne per, che presto dovrebbe fare i conti con un’altra terribile delusione sentimentale. Pensava di aver trovato l’anima gemella dopo un lungo periodo molto negativo, ma ora rischia di dover tornare con i piedi sulla terra e di incassare un altro durissimo. A svelare tutto in anteprima è stato Lorenzo Pugnaloni, il blogger che gestisce la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, il quale fornisce sempre news sulle registrazioni del dating show. Infatti, sempre lui ha riferito che Alessio Corvino non si è presentato in studio lasciando di sasso la tronista Lavinia Mauro. E la scelta di lei sarebbe sempre più in bilico, infatti non è da escludere che possare la sua avventura tv senza avere un nuovo fidanzato. Ma tornando a Uomini e Donne e alle dinamiche di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Ovviamente lei. Sua Maestà. La stagione femminile si chiude con la vittoria di @MikaelaShiffrin in gigante e con i… - Eurosport_IT : Sofia Raffaeli vince la prima tappa della Coppa del Mondo: ad Atene la Formica Atomica chiude con il punteggio di 1… - IlContiAndrea : #CePostaPerTe chiude la stagione, confermandosi certezza granitica da anni: chiude con 4.388.000 spettatori e il 29… - Marghe0855 : @LegaSalvini Chiude una cosa che in Italia non esiste? “La surrogazione di maternità è punito con la reclusione da… - StandbyAgain : RT @rekko15: L’ennesima indagine che si chiude con un nulla di fatto. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha visto archiviata l’inchiesta… -