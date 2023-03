Chiffi non regge Inter-Juventus, incapace di gestire le proteste: la moviola – CdS (Di lunedì 20 marzo 2023) Chiffi si lascia sfuggire totalmente il controllo della partita tra le varie proteste in Inter-Juventus e non solo. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport. LA moviola – Chiffi commette diversi errori in Inter-Juventus, ma quello più grande secondo il quotidiano romano è legato alla gestione del match: sereno se la partita fila via liscia, in affanno se sale di tono il match, incapace di gestire le proteste (brutte quelle di Danilo e Brozovic), anche qui due rossi a fine gara. Tutto ruota sulla rete di Kostic e i tre tocchi dei bianconeri, quello determinante non ha tutti i crismi della certezza. L’unica spiegazione è che non ci siano certezze sul tocco di braccio ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)si lascia sfuggire totalmente il controllo della partita tra le varieine non solo. Di seguito lasecondo il Corriere dello Sport. LAcommette diversi errori in, ma quello più grande secondo il quotidiano romano è legato alla gestione del match: sereno se la partita fila via liscia, in affanno se sale di tono il match,dile(brutte quelle di Danilo e Brozovic), anche qui due rossi a fine gara. Tutto ruota sulla rete di Kostic e i tre tocchi dei bianconeri, quello determinante non ha tutti i crismi della certezza. L’unica spiegazione è che non ci siano certezze sul tocco di braccio ...

