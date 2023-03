Chiara Ferragni risponde finalmente alla curiosità dei suoi fan | l’annuncio è incredibile

(Di lunedì 20 marzo 2023)a tutte ledeifan.l’influencer ha del tempo libero e fa un annuncio. Dopo aver affrontato la tempesta sanremese,ha un po’ di tempo libero. Così la regina delle influencer ha deciso dire alle curiosita deifollowers, andando quindi a soddisfare ogni. Nel farlo ha fatto anche un annuncio importante. Scopriamo quindi cosa ha detto sul proprio profilo Instagram. La rivelazione dell’influencer sui social – GranTennisToscana.itIl mese di Febbraio è stato piuttosto movimentato per. L’influencer italiana ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Al congresso della Cgil Giorgia Meloni ha dato una lezione di stile allo sparuto gruppo di contestatori che ha elev… - MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - espressonline : 'Bella Ciao' contro #Meloni : è una delle contestazioni al #CongressoCgil2023 contro la premier. Che non ha manca… - maina_enrica : Ecco LaVeritaAlleSette di oggi con Daniele Capezzone (14.03.23) - bograclav : RT @_cielodiperle: Leone al primo Leone al quinto compleanno : compleanno : vomitino sulla… -

Panico alla festa di compleanno di Leone , il primogenito die Fedez che oggi compie 5 anni. I due genitori hanno documentato il tutto sui social. Immancabile anche la piccola sorellina Vittoria. Ma proprio durante il momento foto, ecco che c'è ...Altri avevano invece insinuato che, conduttrice della serata finale insieme ad , si fosse risentita per il 'tradimento' del marito, 'colpevole' di averle rubato la scena. Poi sono ...In occasione del quinto compleanno del piccolo Leone, Fedez ha pubblicato un commovente video su Instagram. Buon compleanno Leone! Oggi il primogenito di Fedez ecompie 5 anni. La coppia, per l'occasione, ha pubblicato un dolcissimo video su Instagram che riassume i cinque anni trascorsi insieme tra compleanni, feste e momenti teneri con la ...

Addio Lorenzo. Ai microfoni di Verissimo, Manila Nazzaro ha confermato la fine della love story con Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha vissuto gli ultimi tre mesi ...Palloncini, torte, cibo e bambini. La festa per il compleanno di Leone è prontissima e, come sempre, già documentata sui social. Fedez e Chiara Ferragni pubblicano stories e foto ...