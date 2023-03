Chiara Ferragni e Fedez | si sfiora il “dramma” al compleanno di Leone | pronto intervento del papà

(Di lunedì 20 marzo 2023)pubblicano stories e foto della festa studiata ad hoc per il piccolo Leo che ieri ha compiuto 5 anni. Immancabile anche la piccola sorellina Vittoria, partecipe attiva della festa. Ma proprio durante il momento foto, ecco che c’è un intoppo: durante il soffio delle candeline,si avvicina alla torta per far soffiarema spinge la torta e che sta per cadere. Fortunatamente,è stato veloce a bloccarla ed è intervenuta subito un’animatrice che ha ripristinato l’ordine. Torta salva. Sulla sua pagina Instagram, il rapper ha pubblicato alcuni scatti di tutta la famiglia davanti a due torte colorate con la scritta del nome dei figli. “& Vittoria’s birthday party” scrive sotto il post ma questo desta dei dubbi: la festa è per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Al congresso della Cgil Giorgia Meloni ha dato una lezione di stile allo sparuto gruppo di contestatori che ha elev… - MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - souloficex : RT @_cielodiperle: Leone al primo Leone al quinto compleanno : compleanno : vomitino sulla… - AliceMura109 : RT @_cielodiperle: Leone al primo Leone al quinto compleanno : compleanno : vomitino sulla… -

Panico alla festa di compleanno di Leone , il primogenito die Fedez che oggi compie 5 anni. I due genitori hanno documentato il tutto sui social. Immancabile anche la piccola sorellina Vittoria. Ma proprio durante il momento foto, ecco che c'è ...Altri avevano invece insinuato che, conduttrice della serata finale insieme ad , si fosse risentita per il 'tradimento' del marito, 'colpevole' di averle rubato la scena. Poi sono ...In occasione del quinto compleanno del piccolo Leone, Fedez ha pubblicato un commovente video su Instagram. Buon compleanno Leone! Oggi il primogenito di Fedez ecompie 5 anni. La coppia, per l'occasione, ha pubblicato un dolcissimo video su Instagram che riassume i cinque anni trascorsi insieme tra compleanni, feste e momenti teneri con la ...

La festa per il compleanno di Leone è prontissima e, come sempre, già documentata sui social. Fedez e Chiara Ferragni pubblicano stories e foto della festa studiata ad hoc per il piccolo Leo che oggi ...L'imprenditrice di The Blonde Salad è stata nella Medina insieme ai suoi piani grandi amici, e colleghi, per un viaggio in partnership con Benetton. Su Instagram ha postato foto da luoghi meravigliosi ...