Chiamato “mostro” a scuola dopo l’incidente, i genitori pronti a denunciare la scuola e un docente (Di lunedì 20 marzo 2023) “Abbiamo dovuto arrenderci e ritirarlo per iscriverlo in un’altra scuola”. I genitori di un ragazzo disabile intendono denunciare le autorità scolastiche e un insegnante per il trattamento subito dal 12enne. Il giovane, ex promessa del rugby, è rimasto vittima di un grave incidente lo scorso maggio che lo ha reso invalido al 37 percento. Secondo una coppia del veronese, al suo rientro sarebbe stato deriso e insultato dai compagni, senza che la scuola intervenisse. “Nostro figlio viene deriso per le cicatrici e le menomazioni che gli ha lasciato l’incidente, lo insultano, lo scherniscono dicendogli ‘ignorante, sei uno stupido’. Qualcuno alza perfino le mani”, hanno dichiarato i genitori al Corriere del Veneto. Sotto accusa anche un ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) “Abbiamo dovuto arrenderci e ritirarlo per iscriverlo in un’altra”. Idi un ragazzo disabile intendonole autorità scolastiche e un insegnante per il trattamento subito dal 12enne. Il giovane, ex promessa del rugby, è rimasto vittima di un grave incidente lo scorso maggio che lo ha reso invalido al 37 percento. Secondo una coppia del veronese, al suo rientro sarebbe stato deriso e insultato dai compagni, senza che laintervenisse. “Nostro figlio viene deriso per le cicatrici e le menomazioni che gli ha lasciato, lo insultano, lo scherniscono dicendogli ‘ignorante, sei uno stupido’. Qualcuno alza perfino le mani”, hanno dichiarato ial Corriere del Veneto. Sotto accusa anche un ...

