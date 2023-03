Chi sono le due ex mogli di Mogol, Serenella e Gabriella: “Mi hanno reso felice” (Di lunedì 20 marzo 2023) Prima di incontrare l’attuale moglie Daniela Gimmelli, Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha avuto due relazioni importanti nel corso della sua luminosa esistenza. Quelle con Serenella De Pedrini e Gabriella Marazzi, due nomi, entrambe parte importante del vissuto dell’autore. Legate al mitico paroliere in periodi differenti, hanno saputo costruire con lui qualcosa di importante, prima di dividere le strade e aprirsi alle nuove avventure che la vita avrebbe posto loro davanti. Cerchiamo, pertanto, di capire esattamente chi sono le due ex mogli di Mogol. Chi sono le due ex mogli di Mogol Serenella De Pedrini, convolata all’altare con Giulio nel 1961, è una disegnatrice di moda. Dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Prima di incontrare l’attualee Daniela Gimmelli, Giulio Rapetti, in arte, ha avuto due relazioni importanti nel corso della sua luminosa esistenza. Quelle conDe Pedrini eMarazzi, due nomi, entrambe parte importante del vissuto dell’autore. Legate al mitico paroliere in periodi differenti,saputo costruire con lui qualcosa di importante, prima di dividere le strade e aprirsi alle nuove avventure che la vita avrebbe posto loro davanti. Cerchiamo, pertanto, di capire esattamente chile due exdi. Chile due exdiDe Pedrini, convolata all’altare con Giulio nel 1961, è una disegnatrice di moda. Dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite tra José #Mourinho e Claudio #Lotito negli spogliatoi dopo il derby: 'Che ti guardi?', 'Che guardi te, io s… - Giorgiolaporta : Ricapitolando: i post #fascisti di estrema #destra, intolleranti e omofobi sono andati al congresso della #CGIL, me… - enpaonlus : Per chi pensa: sono solo animali… - ZonaJuventina : RT @mirkonicolino: La #Juventus ha effettuato in meno di due anni 700 milioni di aumenti di capitale. Incassa oltre 100 milioni annui solo… - 5Olix4 : @wejirdness C’è chi bullizza ed emargina il prossimo,per non parlare delle sputazzate sulle foto di altri.Quelli sì che sono ridicoli?? -