Chi è Piccolo G? Età, nome, fidanzata, curiosità e Instagram (Di lunedì 20 marzo 2023) Piccolo G è un giovane aspirante cantautore, conosciuto al grande pubblico come uno degli allievi della scuola di Amici 22. Andiamo a scoprire qualche informazione in più su di lui: ecco chi è. Tra i ragazzi più talentuosi dello storico programma condotto da Maria De Filippi c'è proprio Piccolo G, in grado di convincere i professori di canto, soprattutto Rudy Zerbi che lo ha voluto nel suo team fin dall'inizio. Approfittiamo a conoscere meglio il suo profilo, sia per quanto riguarda il lato artistico che quello privato. Screen MediasetPiccolo G, chi è: età, nome, biografia, Instagram nome e cognome: Giovanni Rinaldi nome d'arte: Piccolo G (agli albori Junionr G) Luogo di nascita: Pollenza (in provincia di ...

