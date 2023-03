Chi è Nikita Pelizon? Età, altezza e Instagram (Di lunedì 20 marzo 2023) Tutto su Nikita Pelizon, concorrente di Pechino Express 2022 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tutto su, concorrente di Pechino Express 2022 L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Giaele, Milena e Nikita. #GFVIP - virnetta8 : RT @Avatar99827986: Chi ha creato dinamiche e aver fatto ridere il pubblico e aver sostenuto un edizione sono stati solo due :Tavassi e Ori… - BimbodiAttilio : FORZA NIKITA TI ABBIAMO CAPITA. Nel mondo di oggi la gente dice sempre 'viva la diversità', quando poi sono i primi… - natgab2010 : RT @teamsoleilsorge: Antonella: -“Chi ti ha fatto i fuochi?” Nikita: -“Non lo so ma grazie, magari non sono manco per me” AIUTO SKSKSKSKS… -