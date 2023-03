Chi è Massimo Giandinoto, l’atleta paralimpico “salvato” dallo sport (Di lunedì 20 marzo 2023) Un racconto con al centro lo sport e la rinascita quello che l’atleta paralimpico Massimo Giandinoto ha scelto per l’incontro con i bambini del progetto sport For Good Torino di Fondazione Laureus sport for Good Italia e Alps South Europe, azienda americana specializzata nella produzione di cuffie protesiche. sport e rinascita: sono questi i temi principali toccati dall’atleta durante l’incontroLa storia del campione paralimpico Il campione, Massimo Giandinoto, nato a Torino il 22 agosto 1986, soprannominato “Massy”, nel corso di quest’ultimo appuntamento è stato inizialmente coinvolto in un allenamento dedicato ai 20 giovani beneficiari del progetto, e successivamente ha raccontato ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Un racconto con al centro loe la rinascita quello cheha scelto per l’incontro con i bambini del progettoFor Good Torino di Fondazione Laureusfor Good Italia e Alps South Europe, azienda americana specializzata nella produzione di cuffie protesiche.e rinascita: sono questi i temi principali toccati daldurante l’incontroLa storia del campioneIl campione,, nato a Torino il 22 agosto 1986, soprannominato “Massy”, nel corso di quest’ultimo appuntamento è stato inizialmente coinvolto in un allenamento dedicato ai 20 giovani beneficiari del progetto, e successivamente ha raccontato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... easylollo : @liberalalazio82 @Laziosiamonoi @Solo_La_Lazio @MattiaBriga Ma a chi meni impiastro? Se c'hai le mani come er cerve… - Miziok67 : RT @TizRicc: L’ultima intervista alla grande Luisa Petrucci, del luglio 2005 ???? La rilasciò al quotidiano @ilRomanistaweb, al cronista Ma… - GnrDre : RT @TizRicc: L’ultima intervista alla grande Luisa Petrucci, del luglio 2005 ???? La rilasciò al quotidiano @ilRomanistaweb, al cronista Ma… - IlaGNV : @signori_massimo @ZTL29492447 Ascolta io non dubito ma per chi lo fa magari sbatterlo sul corriere della sera... - GiulioCupellaro : RT @TizRicc: L’ultima intervista alla grande Luisa Petrucci, del luglio 2005 ???? La rilasciò al quotidiano @ilRomanistaweb, al cronista Ma… -