Chi è il giocatore della Juve che ha segnato più gol in una partita? Poteva giocare a tennis (Di lunedì 20 marzo 2023) Per un giocatore di tennis l'obbiettivo è arrivare a sei game per vincere un set, ma sei gol per un calciatore è un'impresa davvero unica. Calcio e tennis sono due sport profondamente diversi, non soltanto per essere uno di squadra e l'altro singolo, ma anche per l'immensa differenza nei punti che si devono fare per vincere. Con la pallina gialla si sa già che per vincere si deve arrivare a 6 game vinti per ottenere un set, con gli scambi che saranno almeno quattro per ogni game, per questo motivo si dice che chi segna sei reti stia giocando a tennis, proprio come questo campione della Juventus. Juventus maglia (Fonte: Adobe)Il fenomeno in questione si tratta di Omar Sivori, con il geniale "Cabezon" che è stato in grado di riportare lo Scudetto a Torino con le sue ...

